iPhone 6 perde quase metade da velocidade com atualização

São Paulo – A Apple enfrenta uma crise com a divulgação de que os iPhones com baterias antigas ficam propositalmente mais lentos para evitar problemas em componentes eletrônicos e reduzir a quantidade de desligamentos inesperados. Em meio a isso, falhas em processadores que atingiram diversos dispositivos também poderiam impactar os smartphones da companhia.

Agora, um teste realizado por um especialista indica que o modelo iPhone 6, de 2014, pode apresentar queda de performance geral de até 41%.

De acordo com Melvin Mughal, a queda de desempenho aconteceu devido à atualização recente do sistema iOS dos iPhones. Ela chega para resolver parte dos bugs que podem dar acesso às suas informações para hackers mal-intencionados. Uma queda de performance já era esperada–e isso deve acontecer com computadores e smartphones de outras marcas.

No teste realizado por Mughal, o aplicativo de medição de desempenho Geekbench foi usado com o iOS 11.1.2 e com o 11.2.2. Os resultados indicam queda de 41% nas tarefas realizadas com um único núcleo de processamento e de 39% nas que usam mais de um. Os números também podem estar relacionados com a limitação de performance ocasionada pela própria Apple por conta da condição da bateria.

Ainda não há casos reportados sobre hackers que tenham aproveitado as falhas Spectre e Meltdown para roubar informações pessoais ou sigilosas. No entanto, a atualização foi disponibilizada pela Apple com o objetivo de tornar os iPhones mais seguros, ainda que isso tenha um impacto na performance.

Para a Apple, a atualização é crítica e os usuários não devem hesitar em instalá-la.