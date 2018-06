iPhone 5s ou mais novos receberão sistema iOS 12, diz Apple

São Paulo – A Apple anunciou nesta segunda-feira (4) que o sistema iOS 12 será compatível com iPhones 5s ou mais novos, mesmo conjunto de aparelhos que recebeu o iOS 11, no final do ano passado. O anúncio foi feito durante o evento anual da companhia para desenvolvedores, chamado WWDC 2018.

O sistema promete melhorias de performance, como deixar iPhones 6 até 40% mais velozes para abrir aplicativos ou 70% mais ágeis para abrir a câmera e tirar uma foto sem precisar desbloquear a tela.

Os aparelhos com suporte ao iOS 12 são os seguintes:

– iPhone 5s

– iPhone 6 e 6 Plus;

– iPhone SE

– iPhone 6s e 6s Plus

– iPhone 7 e 7 Plus

– iPhone 8 e 8 Plus

– iPhone X

– iPad Air

– iPad Air 2

– iPad Pro (todos os modelos)

– iPad (2018)

– iPad Mini 4

– iPad Mini 3

– iPad Mini 2

Realidade aumentada

O iOS 12 chega também com o kit de desenvolvimento ARkit 2, um conjunto de código para que desenvolvedores possam criar aplicativos com realidade aumentada de maneira melhor do que no sistema Android, que ainda não possui algo similar em suas versões mais usadas globalmente. A proposta da novidade é permitir que os usuários vejam imagens digitais sobre o mundo real através da imagem da câmera dos iPhones e iPads.

Junto com o ARkit 2, de maneira complementar, a Apple anunciou também um novo formato de arquivos para realidade aumentada. Chamado USDZ, ele chega já com suporte para aplicativos da Creative Cloud, a suíte de produtividade da Adobe. A Apple informou também que trabalha junto a outras empresas do ramo para que seus aplicativos tenham suporte ao novo formato, que promete facilitar a criação de conteúdos em realidade aumentada.

Measure: novo app chega no iOS 12

Para demonstrar ainda mais o foco da empresa nessa tecnologia, a Apple apresentou um novo aplicativo que tira medidas de objetos do mundo real usando a realidade aumentada. O Measure, que tem um nome autoexplicativo em inglês, será lançado junto com o iOS 12, que deve chegar somente depois do anúncio do novo iPhone–que acontece em setembro, historicamente.