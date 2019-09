iPhone 11 ganha data para chegar ao Brasil

São Paulo – iPhone 11, a linha mais recente de celulares da Apple, chegará ao Brasil a partir de 18 de outubro deste ano. As três versões do aparelho devem chegar ao mercado nacional, iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.

Os preços dos novos smartphones da Apple ainda não foram divulgados.

Os novos iPhones rivalizarão com modelos sofisticados que adotam o sistema operacional Android, como o Samsung Galaxy Note 10+ e o LG G8S, que são vendidos, respectivamente, com preços sugeridos de 6 mil reais e 4.300 reais.

Em nota a EXAME, a Apple informou o seguinte:

“Estamos muito animados em trazer a nova dual-câmera do iPhone 11, bem como a do iPhone 11 Pro e iPhone Pro Max, uma nova linha pro para iPhone, que oferece a mais avançada performance para clientes do Brasil, começando as vendas em 18 de outubro, sexta-feira. iPhone 11 e iPhone 11 Pro estarão disponíveis em apple.com/br, no Apple Store app, nas lojas da Apple, nos parceiros varejistas e em operadoras selecionadas”