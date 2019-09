iOS 13 ficará disponível para atualização hoje; veja novidades

São Paulo — A Apple libera nesta quinta-feira para download o iOS 13, versão mais recente de seu sistema operacional móvel, que roda nos iPhones e iPads. O download do novo iOS deve ficar disponível a partir das 14h no Brasil.

Os detalhes do iOS 13 foram apresentados em junho, antes da revelação dos novos iPhones 11, 11 Pro e Pro Max.

A principal novidade da nova atualização é o modo escuro, que traz uma tela de fundo na cor chumbo. A ideia é que, com o modo ativado, a utilização do celular fique mais agradável para os olhos. O “dark mode” já é utilizado nas versões mobile de redes sociais como o Twitter e o Messenger. No celular, também pode ajudar a economizar bateria.

Os aplicativos Câmera e Fotos também ganharam mudanças. A edição da fotografia passa a ser mais completa, com funções novas de iluminação, que permitem destacar mais certas partes da fotografia. Já no álbum de fotos da, a divisão automática cria álbuns por dia, mês e ano, mas tudo com um design novo.

Apesar de a edição de fotos ganhar novas funções, a de vídeos foi a que ficou mais completa. De acordo com a Apple, “praticamente todas as ferramentas usadas para editar fotos podem ser usadas em vídeos”. Com a mudança, será possível girar a tela do vídeo, tratar a luz, aplicar correção automática, etc.

No Mapas, uma nova função permite que você faça listas com locais que gostaria de visitar. Além disso, o aplicativo foi redesenhado e mostra detalhes mais realistas.

Outra mudança do iOS 13 será a possibilidade de escrever no teclado apenas arrastando os dedos, com a nova configuração QuickPath, do teclado, função semelhante a dos celulares que têm o Android como sistema operacional.

Segundo a Apple, o novo sistema é mais rápido que a versão anterior e desbloqueia o celular com o Face ID em um velocidade maior.

Outras mudanças, que podem ser conferidas no site da Apple, incluem a integração de funções da Siri com o aplicativo Atalhos, a personalização dos traços dos memojis e mudanças na interface do aplicativo Calendário.

Modelos de iPhone que aceitam o iOS 13

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7ª geração)