Internet 5G não deve encarecer próximos iPhones

São Paulo – A Apple pode não aumentar o preço dos próximos iPhones por conta da instalação de placas de rede capazes de conectar o aparelho à internet 5G. A quinta geração da internet móvel tem previsão de estar disponível já nos próximos smartphones da maçã. Os dispositivos chegam ao mercado em 2020

Essa pelo menos é a análise de especialistas da consultoria TF International Securities, segundo apurado pelo GizmoChina. Isso não significa, porém, que os próximos iPhones serão vendidos sem qualquer aumento no valor. A previsão é apenas de que não será por conta da tecnologia de redes móveis que o preço vai aumentar.

A expectativa é de a próxima geração do iPhone chegue às lojas custando de 30 até 100 dólares a mais do que o iPhone 11. Lançado em setembro deste ano, o aparelho é vendido nos Estados Unidos a partir de 699 dólares para a versão mais simples. No Brasil, o preço é de 4.999 reais.

Apesar de tradicionalmente a Apple lançar novos iPhones durante eventos ocorridos no mês de setembro, espera-se que a companhia de Cupertino possa lançar um aparelho meses antes. Na imprensa internacional, especula-se de que a empresa apostaria em uma versão especial do iPhone 11 já capaz de se conectar às redes 5G.

A Apple não se manifestou sobre o assunto.