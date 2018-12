Inteligência artificial mapeia quase todos os painéis solares dos EUA

São Paulo – Em constante expansão, o uso de painéis solares vai de áreas extensas a pequenos telhados de residências e é uma das principais fontes de energia renovável disponíveis atualmente. No entanto, saber quantos são e onde estão instalados em determinada região era, até agora, uma tarefa complexa.

Para solucionar o problema, pesquisadores da Universidade de Stanford, na Califórnia, recorreram ao uso da inteligência artificial e desenvolveram um sistema capaz de mapear todos os painéis solares visíveis nos Estados Unidos. Chamado de DeepSolar, o sistema conseguiu detectar os 1,47 milhão de painéis espalhados pelo país. O estudo foi publicado no periódico Joule.

Para fazer o mapeamento, o DeepSolar utilizou redes neurais e dividiu imagens captadas por satélites em blocos de pixels, combinando-os para determinar se existem painéis solares em uma determinada área, sejam grandes fazendas solares ou telhados individuais. O sistema levou uma semana para realizar toda a tarefa e entregar dados em tempo real, o que poderia demorar muito mais e ter dados desatualizados se fosse feito por abordagens convencionais.

Este tipo de mapeamento é útil a empresas e governos, que podem estar munidos de informação mais precisa para realizar planejamentos e ações na área.

Segundo o site Engaget, já é possível fazer algumas inferências a partir dos resultados, como saber as regiões com maior concentração de painéis e melhores condições geográficas para implantação, além de cruzar as informações com dados climáticos e socioeconômicos.