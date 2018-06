Inteligência artificial joga 180 anos ao dia para vencer humanos em Dota 2

São Paulo – As inteligências artificiais já venceram desafios contra humanos, como jogos de xadrez, o complexo Alpha Go e até fizeram debates sobre temas espinhosos, como a oferta de subsídios para a exploração espacial. Agora, a OpenAI, um laboratório de pesquisa fundado por Elon Musk e Sam Altman, treina sua inteligência artificial para vencer jogadores humanos de Dota 2.

Ela já conseguiu vencer alguns dos melhores nas partidas um contra um no jogo, mas agora se prepara para um modalidade menos previsíveis e cheia de variáveis: partidas de cinco contra cinco. Para isso, a OpenAI faz com que ela treine, em ritmo acelerado, o equivalente a 180 anos do jogo a cada dia. Ainda neste ano, a inteligência artificial vai desafiar os melhores jogadores humanos e buscar a vitória.

Você pode se perguntar qual é o objetivo disso.

Ao lidar com tantos dados ao mesmo tempo, essas redes neurais artificiais feitas de algoritmos podem buscar soluções para problemas do mundo real e até mesmo gerenciar operações complexas de uma cidade. Ao The Verge, a OpenAI diz que um bom exemplo da aplicação da sua tecnologia é a gestão do sistema de transportes de uma cidade. as decisões do que será feito no Dota 2 podem parecer simples para um jogador humano experiente, mas a inteligência artificial precisa decidir entre mil ações com base em 20 mil dados referentes ao game.

Falando estritamente da IA enquanto jogadora de games, os responsáveis pelo projeto dizem que ela pode ser mais eficaz do que humanos porque não tem ego que a impeça de sacrificar um personagem pelo bem maior do jogo.

Por ora, tanto os jogadores humanos quanto a inteligência artificial da OpenAI se preparam para o embate, que vai acontecer ainda em 2018, no evento chamado The International.

Veja o vídeo da OpenAI sobre o projeto e a preparação para embate com humanos.