Intel lança primeiro chip de inteligência artificial

A Intel lançou nesta terça-feira, 20, seu mais recente processador, que será o primeiro a usar inteligência artificial e é projetado para grandes centros de computação.

O chip, desenvolvido em Haifa, Israel, é conhecido como Nervana NNP-I ou Springhill e é baseado em um processador Ice Lake de 10 nanômetros que permitirá lidar com altas cargas de trabalho usando quantidades mínimas de energia, disse a Intel.

A Intel informou que seu primeiro produto de inteligência artificial vem depois de ter investido mais de 120 milhões de dólares em três startups de IA em Israel.

“Para chegar a uma situação futura de ter ‘IA em todos os lugares’, temos que lidar com enormes quantidades de dados gerados e garantir que as organizações estejam equipadas com o que precisam para usar os dados e processá-los onde forem coletados”, disse Naveen Rao, gerente geral do grupo de produtos de inteligência artificial da Intel.

Ele disse que o novo chip ajudará os processadores Xeon da Intel em grandes empresas, à medida que a necessidade de complicados cálculos no campo da IA aumenta.