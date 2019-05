Institutos SENAI de Inovação investem no salto para o futuro

Pesquisa aplicada

Criada para ser uma ponte entre o meio acadêmico e as necessidades do empresariado brasileiro, a rede do SENAI atua com pesquisa aplicada e emprego prático do conhecimento no prazo exigido pelo mercado e com confidencialidade. Os institutos trabalham desde a fase pré-competitiva do processo de inovação, momento em que nascem os conceitos, até o desenvolvimento de protótipos, quando o produto está prestes a ser fabricado pela indústria.

Os projetos são custeados por di- versos modelos: recursos investidos diretamente pela empresa, por meio do Edital de Inovação para a Indústria, ou por fontes regionais e nacionais de fomento, como a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) – atualmente, financiadora de 11 institutos.

O SENAI também tem como objetivo estimular o empreendedorismo e reforçar o ecossistema de inovação no país. Para isso, apoia projetos inovadores de startups e coloca empresas recém-criadas em contato com grandes corporações brasileiras e multinacionais que contratam serviços, afim de fortalecer as cadeias de suprimento industriais.