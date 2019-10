Instagram vai remover aba que mostra o que os usuários estão curtindo

São Paulo – Vai ficar mais difícil vasculhar a vida alguém pelo Instagram. A rede social de fotos e vídeos dará fim a aba Seguindo do aplicativo. O recurso permite que o usuário veja quais postagens estão sendo curtidas ou comentadas por seus amigos na plataforma.

Conforme reportado pelo BuzzFeed News, a próxima atualização do aplicativo vai descontinuar a ferramenta. O update, liberado de forma gradual, começa a chegar aos usuários nesta segunda-feira (7).

Segundo um porta-voz da empresa ao Business Insider, a aba era raramente utilizada pelos internautas e a extinção terá o objetivo de deixar o aplicativo com um visual mais simples. Além de, é claro, garantir maior privacidade aos usuários.

De fato, o recurso não é prático. É possível ver as atividades somente de acordo com o horário em que elas ocorreram. Não é possível filtrar ou ordenar as informações, por exemplo.

Vale lembrar que a próxima atualização do Instagram também trará outras novidades ao aplicativo. Na quinta-feira (2), o Facebook, empresa que comanda a rede social de fotos, anunciou o Threads. O novo aplicativo vai permitir que usuários do Instagram possam realizar conversas em grupo.