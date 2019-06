Instagram vai incluir anúncios em sua página de sugestões

Nova York —O Instagram, rede social de compartilhamento de fotos e vídeos do Facebook, informou que introduzirá anúncios em sua página de sugestões (“Explore page”) nos próximos meses.

O Instagram disse que as pessoas poderão “se conectar ativamente com marcas de que gostam”, enquanto as marcas terão a oportunidade de ser parte do que é culturalmente relevante e das tendências, enquanto buscam novos públicos em busca de algo novo.

O popular serviço de compartilhamento de imagens tem se tornado mais importante em marketing e e-commerce. Recentemente, ele começou a ter anúncios de conteúdo de marca.

Às 15h36 (de Brasília), a ação do Facebook recuava 0,66%.

Com Dow Jones Newswires*