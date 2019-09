Instagram vai deletar contas de usuários menores de 13 anos

São Paulo – O Facebook está atuando com mais rigor em relação aos termos de uso de suas plataformas digitais. Nesta semana, a companhia de Menlo Park, na Califórnia, começou a avisar usuários do Instagram com menos de 13 anos de idade que seus perfis serão deletados por não estarem de acordo com as regras da rede social.

De acordo com a empresa, “é preciso ter ao menos 13 anos para ter uma conta no Instagram, ainda que um adulto tenha dado permissão para se inscrever”. O problema é que fazer esse controle não é uma tarefa das mais simples.

A ideia adotada, então, foi começar a notificar e remover o perfil de pessoas conhecidas do público em geral e que estejam na rede social sem cumprir as regras. É o caso do funkeiro mirim Nego Ney, de oito anos. Cadastrado no serviço desde março deste ano, ele acumulava mais de 1 milhão de seguidores na plataforma. A conta já não está mais disponível

O mesmo pode acontecer com outras celebridades. Os principais exemplos são Enrico Bacchi, filho da atriz Karina Bacchi e com 2,3 milhões de seguidores; Sophia Cardi, filha da coach Mayra Cardi e do ator Arthur Aguiar, com 652 mil seguidores; além de José, João e Davi Poncio, que juntos somam mais de 3,5 milhões de fãs.

A extensão nas políticas de controle de conteúdo do Facebook para suas outras redes sociais foi anunciada ainda em 2018. Na época, a plataforma criada por Mark Zuckerberg já não permitia que menores de 13 anos tivessem contas na plataforma. A partir de então, as normas passaram a valer também para o Instagram.