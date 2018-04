Instagram vai deixar você pegar todas as suas informações e ir embora

São Paulo – Em meio à polêmica de uso indevido de dados do Facebook, o Instagram anunciou que está trabalhando para oferecer um recurso de download de informações pessoais aos usuários. As informações são do site TechCrunch.

Facebook e Google oferecem também esse tipo de ferramenta de privacidade. Ela pode servir para que o usuário guarde seus dados e saia da rede social ou aplicativo, ou mesmo para que seja possível analisar e refletir sobre os dados que a empresa tem sobre você. O recurso deve ser oferecido aos usuários do Instagram em breve.

Empresas de tecnologia têm mudado de postura em relação às políticas de gestão de dados pessoais–em grande medida–por conta do General Data Protection Regulation, um conjunto de determinações sobre informações pessoais na Europa. Um dos pontos requer que os dados das pessoas sejam portáteis, ou seja, deve haver uma função para que você possa baixar seus próprios dados. Em países como Brasil e Estados Unidos, isso não é algo obrigatório, ao menos por enquanto.

Ao site de tecnologia americano The Verge, o Instagram informou o seguinte sobre a novidade: “Estamos construindo uma nova ferramenta de portabilidade de dados. Em breve, você poderá fazer o download de uma cópia do que compartilhou no Instagram, incluindo suas fotos, vídeos e mensagens”.