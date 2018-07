Instagram testa recurso do Facebook no Stories

Quando Mark Zuckerberg não conseguiu comprar o Snapchat, ele decidiu adicionar funções do concorrentes em alguns produtos gerenciados por sua marca . Porém, algo que o Facebook não precisou se inspirar foi a rapidez com que as reações aparecem em sua rede. Consciente desse sucesso, a companhia americana abrange o recurso para outros aplicativos.

Testada no Instagram, ferramenta terá um uso simples: ela será um conjunto contendo seis emojis que aparecem na tela e ao selecionar um, milhares de ícones surgem, assemelhando-se às reações do Messenger e do feed de notícias da rede social de Mark.

Ainda em fase de implementação, a novidade será liberada de maneira gradativa para os usuários, ou seja, ainda não será possível utilizá-la atualizando o aplicativo. A empresa ainda não deu uma previsão para a liberação do novo recurso, porém isso poderá acontecer a qualquer momento.

*Este conteúdo foi originalmente publicado no site AdNews