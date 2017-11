Instagram testa recurso aguardado por usuários

São Paulo – O Instagram iniciou testes de diversos recursos, incluindo o aguardado botão para compartilhar publicações de amigos na sua linha do tempo. O funcionamento é parecido com o dos retuítes do Twitter. A informação foi divulgada pelo The Next Web.

Hoje, é preciso utilizar aplicativos adicionais para fazer o compartilhamento de imagens de outros usuários. Um deles é o Regram.

Entre as novidades, que podem ser liberadas nas próximas versões do aplicativo, está também o suporte a gifs animados no Instagram Stories, a área de imagens que desaparecem do app.

Também no Stories, uma função de guardar suas publicações está em teste.

Instagram no WhatsApp

O compartilhamento de publicações deve ser facilitado com novas opções. A área de mensagens Instagram Direct deve ganhar um grupo dos seus amigos mais próximos, criado automaticamente. O objetivo é facilitar o envio de fotos e vídeos do feed.

Uma integração com o WhatsApp também está em teste. Com ela, será possível enviar publicações aos seus amigos no app de mensagens sem precisar usar do artifício de captura de tela. Vale notar que o Facebook é dono do Instagram e do WhatsApp.

Assim como no WhatsApp, o Instagram Direct deve ganhar ainda a função de fixar conversas de contatos importantes no topo de lista de mensagens.