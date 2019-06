Instagram testa novo recurso para recuperar contas roubadas

São Paulo – O Instagram está testando ferramentas que facilitem a recuperação de contas hackeadas,. Além disso, o aplicativo também deve dificultar o roubo de nomes de usuário, de acordo com o site Motherboard.

Para conseguir as informações dos usuários, os hackers geralmente os enviam um link falso que pede seu login e senha, garantindo aos invasores acesso imediato da conta. Essa técnica de enganação é conhecida como engenharia social. Quando estão controlando o perfil de uma vítima, os hackers conseguem alterar o e-mail e o número do celular, fazendo com que o usuário perca qualquer chance de recuperar a conta.

O que o Instagram está testando é um modelo de recuperação que pede aos usuários para digitar o e-mail ou número de telefone que estão conectados com a sua conta. Feito isso, um código de seis dígitos é enviado, via e-mail ou número de telefone, para garantir o acesso ao perfil.

No entanto, se o hacker também estiver em controle do e-mail ou do telefone do usuário, medidas adicionais serão tomadas para assegurar que os códigos não serão utilizáveis a partir de outro aparelho.

