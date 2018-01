Instagram testa integração com o WhatsApp

São Paulo – O Instagram está testando uma integração com o WhatsApp. Funciona assim: quando você publicar uma foto ou vídeo no Stories, ele também será compartilhado na área correspondente do WhatsApp, que se chama Status. A informação foi divulgada nesta semana, em uma reportagem do site americano TechCrunch.

No final do ano passado, o Instagram permitiu que as pessoas compartilhassem os conteúdos do Instagram Stories também no Facebook, que tem uma área semelhante no seu aplicativo para smartphones. Agora, o WhatsApp pode entrar no jogo. Se deu branco, vale lembrar que Instagram e WhatsApp são empresas do Facebook.

Ainda não se sabe quando ou se a novidade estará realmente disponível aos usuários do Instagram. “Estamos sempre testando novas formas de melhorar a experiência no Instagram para facilitar o compartilhamento de qualquer momento com as pessoas que importam para você”, disse um porta-voz da empresa ao TechCrunch.

Se você tem um smartphone com sistema Android, pode participar do programa de testes do Instagram gratuitamente e receber novidades (a também alguns bugs) antes dos demais usuários.