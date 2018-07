Instagram testa alternativa ao bloqueio de seguidores

São Paulo – O aplicativo do Instagram para smartphones Android apresenta um novo recurso para um pequeno grupo de usuários inscritos no seu programa de testes: a possibilidade de remover uma pessoa da sua conta sem precisar bloqueá-la.

O recurso funciona como uma alternativa para quem possui uma conta pública e deseja restringir o acesso de antigos amigos ou ex-namorados às publicações no Instagram.

O usuário que for removido não vai ser notificado de que você tomou a decisão de ocultar dele as suas publicações.

Em testes de EXAME, o recurso não foi detectado em smartphones Android. Nos Estados Unidos, uma série de usuários já recebeu o recurso.

Recentemente, o aplicativo liberou uma função que permite silenciar outros usuários, uma maneira de deixar de ver as fotos que alguém publica sem ter que deixar de segui-lo para isso. Para efeito de comparação, o funcionamento é parecido com o do Facebook, que permite que deixemos de seguir outros usuários na nossa linha do tempo–sem que eles saibam disso.