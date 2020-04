Instagram tem nova instabilidade nesta quinta-feira

O aplicativo de fotos Instagram, que pertence ao Facebook, apresentou uma nova instabilidade de acesso nesta quinta-feira (2).

Usuários relatam problemas para publicar novas imagens e ver novas publicações de imagens na linha do tempo e nos Stories, o campo de fotos e vídeos que desaparecem em 24 horas do aplicativo.

Ontem, o Instagram, o WhatsApp e o Facebook tiveram uma instabilidade de acesso, que foi resolvida dentro de algumas horas.

O site Downdetector, que permite que usuários relatem problemas de acesso em serviços online, mostra que mais 10 mil registros de instabilidade de acesso no Instagram, com início por volta das 15 horas. São atingidos Brasil, Estados Unidos, Rússia, Índia e Europa.

O Instagram ainda não se pronunciou oficialmente sobre a falha.

Com o aumento no fluxo de dados da internet devido à quarentena global para minimizar os casos de contágio pelo novo coronavírus, mais de um bilhão de pessoas permanecem em suas casas em diversos países — muitas delas realizando trabalho remoto. As empresas de tecnologia, como Facebook e YouTube, chegaram a reduzir a qualidade do streaming de vídeos para tentar manter a boa qualidade da internet global.

