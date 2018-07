Instagram tem instabilidade e fica fora do ar

São Paulo — O aplicativo do Instagram teve uma instabilidade e ficou fora do ar na tarde desta sexta-feira (13). Aos poucos, o aplicativo já volta ao normal.

O site DownDetector, que monitora o status de serviços online e apps, registrou um pico de reclamações de indisponibilidade do Instagram, com quase 5 mil relatos. A principal crítica era a inacessibilidade da linha do tempo do aplicativo, área onde vemos as publicações de imagens de amigos e marcas.

A falha foi detectada em países como Brasil, Argentina, Peru, Venezuela, Estados Unidos, México, Índia e diversos países da União Europeia–e também no Reino Unido.

Procurado por EXAME, o Instagram Brasil se pronunciou dizendo o seguinte, via e-mail: “Estamos cientes de que alguns usuários estão tendo dificuldades para acessar suas contas do Instagram. Estamos trabalhando rapidamente para corrigir o problema e a plataforma deve estar 100% em breve”.

No Twitter, internautas comentaram a queda do serviço.

O Instagram deve está prestando homenagem ao Neymar pic.twitter.com/f5Uk4tVbuu — Laecio (@laekitoo02) July 13, 2018

instagram saiu do ar e eu achei q era minha internet — tony top (@tonysovza) July 13, 2018