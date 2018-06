Instagram tem instabilidade de acesso no Dia dos Namorados

São Paulo – O aplicativo do Instagram para smartphones Android e iPhones teve instabilidade de acesso nesta terça-feira (12), Dia dos Namorados.

Novas publicações da linha do tempo não podiam ser vistas e a área de imagens que desaparecem, o Instagram Stories, também estava inacessível.

O acesso começou a ser normalizado por volta das 15h30 desta tarde. Relatos sobre o problema no Twitter foram publicados por volta do meio-dia e isso levou o assunto aos tópicos mais comentados do dia no microblogue.

O site Down Detector, que monitora instabilidades de serviços web e aplicativos, teve mais de 900 relatos de que o Instagram ficara fora do ar. São Paulo, Porto Alegre e Fortaleza foram os pontos com maior número de reclamações.

Veja o que alguns internautas disseram sobre a queda do Instagram.

o Instagram não suportou tanto amor e caiu — Matheus Rocha (@neologismo) June 12, 2018

o instagram fora do ar e eu achando que era minha internet, que tombo — andreza // fui block em hbespos (@esposhbdwin) June 12, 2018