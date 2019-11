Instagram tem instabilidade de acesso mundial nesta quinta

São Paulo — A rede social Instagram enfrenta instabilidades de acesso na manhã desta quinta-feira (28). Segundo o site DownDetector, cerca de 4 mil pessoas reportaram problemas no uso do aplicativo. A principal reclamação é uma falha no carregamento do feed e de perfis. 52% das pessoas relataram uma falha geral no aplicativo; 35% erros ao acessar a conta.

No Twitter, o Instagram é um dos assuntos mais comentados. Relatos na plataforma apontam que o problema está acontecendo também em outros países.

O mapa de falhas do DownDetector aponta que grande parte das falhas está acontecendo em Londres, no Reino Unido, e em Moscou, na Rússia.

O Facebook também aparenta estar instável e quase mil pessoas apontaram problemas no site. A maioria diz respeito à uma falha geral e problemas de carregamento em páginas.

Confira a reação dos usuários

o Instagram caiu e eu achando q fosse minha internet pic.twitter.com/9TyP55oDvt — 𝖒𝖆𝖗𝖎𝖆 ⛓️🦇 (@jumpmaaria) November 28, 2019

o instagram caiu e eu pensando que minha conta tinha sido boicotada de novo misericórdia não brinca com o coração da gente desse jeito — rassari não é sobrenome (@ianrassari_) November 28, 2019

O Instagram caiu, os stories estão mortos. Eles estão vindo. — Lord Voldemort (@LordeVoIdemort) November 28, 2019

O Instagram caiu e eu xingando a minha internet pensando que era ela: pic.twitter.com/8LGu0OxgoC — Albus Dumbledore (@ProfessorDum) November 28, 2019

Me logging into Twitter because Instagram is down pic.twitter.com/JYZ3G8k8aW — Dorin (@Intofurler) November 28, 2019