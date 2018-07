Instagram Stories permite perguntas e respostas em apps para Android e iOS

São Paulo – O aplicativo do Instagram ganhou uma nova função no Stories, seu campo de imagens que desaparecem em 24 horas. Os usuários dos apps para smartphones Android e iPhones podem agora fazer perguntas e respostas com seus seguidores.

O novo recurso aparece nos adesivos do Stories, junto com itens como localização, horário e temperatura local. Ao publicar uma imagem com esse adesivo de perguntas e respostas, seus seguidores poderão fazer perguntas a você. Ao respondê-las, a pergunta e a resposta aparecem em uma nova publicação temporária.

O nome do usuário e a foto de perfil de quem fizer uma pergunta no Stories não serão compartilhados publicamente com a publicação da imagem que contém a resposta.

O novo recurso do Instagram pode ser encontrado na versão 52 do aplicativo para Android e iPhone.