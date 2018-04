Instagram Stories agora permite publicar várias fotos de uma só vez

São Paulo – O Instagram Stories, a área de imagens que desaparecem em 24h do aplicativo do Instagram, agora permite que os usuários publiquem várias fotos de uma só vez. Antes, o limite era de apenas uma. Por enquanto, a novidade está disponível somente para smartphones com sistema Android.

Os usuários poderão publicar até dez fotos da galeria do celular ao mesmo tempo.

O recurso ajuda quem gosta de criar histórias com mais de uma imagem no Stories ou então quem tirou uma série de fotos, mas não publicou na hora porque estava sem internet.

Ainda não há previsão oficial da chegada do novo recurso ao aplicativo do Instagram para iPhone.