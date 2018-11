Instagram reporta vazamento de dados de usuários

São Paulo – O Instagram notificou alguns usuários sobre vazamento de dados pessoais, como as senhas de suas contas. A falha foi encontrada na ferramenta do aplicativo que permite exportar informações e fotos dos perfis, um recurso adicionado a diversos apps por conta da nova lei de proteção de dados pessoais da União Europeia, que passou a valer em maio, com pena de multa. A informação foi divulgada em uma reportagem do The Information.

As senhas dos usuários apareciam no endereço web (URL) do download de dados pessoais do Instagram. Ainda assim, vale notar que apenas o próprio dono da conta pode pedir a exportação de dados que levaria a esse link que compromete a privacidade da conta. Porém, qualquer outra pessoa com acesso ao endereço poderia roubar a credencial do usuário.

A empresa entrou em contato por e-mail com os usuários afetados pela falha. De acordo com o Facebook, dono do Instagram desde 2012, o problema atingiu um pequeno número de pessoas.

A falha de segurança já foi corrigida, segundo o Instagram.

Caso você opte por trocar sua senha no aplicativo, por precaução, especialistas em segurança digital recomendam a composição da senha com mistura de caracteres maiúsculos e minúsculos, símbolos e números. Outra opção é o uso de gerenciadores de senhas, como o LastPass ou o 1Password, que geram senhas complexas, protegidas por uma única senha da qual você deve se lembrar sempre.