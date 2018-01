Instagram pode ganhar função de chat por vídeo

São Paulo – O Instagram pode ganhar uma nova função em breve com a opção de chamadas por vídeo.

O teste foi visto pelo site especializado em WhatsApp WABetaInfo (o site é especializado em WhatsApp, mas viu essa novidade no Instagram, parece confuso, eu sei). De acordo com as informações publicadas pelo site, a opção apareceria somente para usuários que já têm conversa ativa ou que aceitaram realizar conversa com outra pessoa no aplicativo.

O próprio WABetaInfo afirma que o recurso parece estar numa fase bem inicial dos testes. A interface gráfica para o usuário ainda não conta com detalhes que possam ser comentados, diz o site.

Os chats, no entanto, já mostram o sinal de chamada de vídeo para usuários selecionados, como você pode ver na imagem abaixo.

A nova função estaria disponível para iPhone e Android dentro de alguns meses. O WABetaInfo não deixa claro de onde saíram esses dados sobre sistemas e previsão de lançamento. As chances maiores são de que é uma estimativa, portanto, leve com cautela.