Instagram pode aumentar duração de vídeos

São Paulo – De acordo com reportagem do Wall Street Journal, Instagram planeja aumentar a duração dos vídeos no seu aplicativo para uma hora. Atualmente, os vídeos podem ter entre 15 e 60 segundos.

A medida faria com que o Instagram se tornasse um rival do YouTube, mas o foco da empresa seria nas gravações feitas na vertical. As fontes consultadas pelo jornal americano não souberam informar precisamente se o aumento dos vídeos seria apenas para os conteúdos publicados no Instagram Stories, campo do app com imagens que desaparecem em 24 horas, ou se ele seria aplicativo também aos conteúdos da linha do tempo.

A novidade pode viabilizar vídeos mais criativos e profissionais do que os que podem ser publicados hoje na plataforma do Instagram. Vale notar que o Facebook também oferece recursos de transmissões ao vivo e os vídeos publicados por lá podem ser mais longos do que no seu aplicativo de fotos.

O número de usuários ativos mensalmente no Instagram é de mais de 800 milhões.