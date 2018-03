Instagram muda algoritmo para mostrar mais fotos novas

São Paulo – O Instagram anunciou algumas mudanças no seu aplicativo para mostrar com prioridade as fotos mais recentes. Em 2016, a empresa mudou seu algoritmo de exibição de publicações para oferecer uma experiência personalizada a cada usuário, ou seja, o app mostrava as fotografias que a empresa previa que seriam as mais adequadas para vocês. Agora, a companhia busca oferecer equilíbrio entre as fotos recomendadas e a sua ordem cronólogica.

Em comunicado, a empresa diz que a ideia é que o “News Feed” , como chama a interface que vemos logo ao abrir o app, pareça mais fresco, com fotos recentes. O discurso também fala sobre a importância dos usuários não deixarem de ver publicações importantes, além do que é mais novo.

“Desse modo, quando a sua amiga de férias na Austrália publicar uma selfie, ela estará esperando por você logo que acordar”, disse a companhia, em seu blog oficial.

Outra novidade anunciada pelo Instagram nesta semana é que o aplicativo ganhará um botão para atualizar o News Feed, em vez de funcionar como hoje (é preciso estar no topo do app e puxar a interface para baixo). As mudanças foram feitas com base em pedidos dos usuários.