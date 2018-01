Instagram libera uso de gifs no Stories

O que é a comunicação na internet de hoje se não tivermos GIFs? Pensando nisso, o Instagram liberou para toda a sua base de usuários a integração do Stories com o Giphy. Com isso, agora será possível colocar as animações em qualquer lugar da imagem de suas histórias, permitindo postagens mais divertidas e criativas.

Para ter acesso a novidade, basta ter a versão 2.9 do aplicativo para Android ou iOS. Como a atualização está acontecendo gradualmente, nem todos possuem o recurso ainda, o que deve acontecer em breve, de acordo com a rede social.

Os GIFs ficarão no mesmo lugar onde já estão localizadas atualmente as opções de adesivos e emojis. Confira mais informações no site oficial do próprio Instagram (veja aqui).