Instagram lança versão mais leve de seu aplicativo

São Paulo – Lançada inicialmente no México, o Instagram lançou uma versão mais leve do seu aplicativo, chamada Instagram Lite. Com menos recursos, ela foi criada para pessoas que têm smartphones Android com pouco espaço de armazenamento.

O novo app permite a publicação de fotos na linha do tempo e no Instagram Stories (imagens que somem em 24 horas), mas não é a permitido o compartilhamento de vídeos nem de mensagens.

A IGTV, plataforma de vídeos verticais que duram até 1h, lançada recentemente, também não pode ser acessada por meio do Instagram Lite, apesar de ela possuir um app independente que pode ser instalado adicionalmente.

O Instagram informou ter 1 bilhão de usuários ativos mensalmente, sendo o Brasil seu segundo principal mercado globalmente.

Procurado, o Instagram não informou se há planos de lançar o Instagram Lite no mercado brasileiro. O app está disponível na Play Store, mas não pode ser baixado por brasileiros.

Outros aplicativos possuem versões mais leves, como é o caso do Twitter, do Facebook e do Itaú. Rival do Facebook, o Google possui todo um programa voltado a smartphones de entrada. O sistema Android Go, que foi lançado no Brasil no começo de junho, virá instalado de fábrica em dispositivos com pouca memória RAM e armazenamento limitado, junto com aplicativos mais leves dos seus principais serviços.