Instagram lança novos recursos para o mês do Orgulho LGBTQ+

São Paulo – O Instagram lança nesta sexta-feira (1) novos recursos no seu aplicativo para comemorar o mês do Orgulho LGBTQ+. As novidades chegam primeiro ao app para smartphones com sistema Android e “ao longo da semana” na versão para iPhone.

Os recursos novos aparecem no Instagram Stories, área de imagens que somem em 24 horas, nas transmissões ao vivo e na linha do tempo.

Para personalizar imagens no Stories, os usuários poderão usar um novo fundo degradê no modo texto que tem cores do arco-íris. Fora isso, alguns dos adesivos virtuais usados para enfeitar as imagens também ganharão novas versões.

–

Nas transmissões ao vivo, passa a ser possível interagir com cores com a pessoa que estiver fazendo a live. Para isso, é preciso pressionar o botão de coração, que fica no canto inferior esquerdo da tela. Quem segurar o ícone vai provocar uma chuva de corações de arco-íris no vídeo, que será visto por todos que estiverem assistindo.

O trabalho feito pelo Instagram na linha do tempo para comemorar o mês do Orgulho LGBTQ+ envolveu a ONG americana GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation). A parceria viabilizou uma lista de hashtags que são usadas por pela comunidade no Instagram em todo o mundo.

A 22ª Parada do Orgulho LGBT será realizada no domingo, dia 3, em São Paulo.