Instagram aumenta integração de “YouTube na vertical” ao seu app principal

São Paulo – O Instagram integra nesta semana o IGTV à linha do tempo dos usuários no aplicativo principal da rede social. Será possível visualizar uma prévia do vídeo e continuar a assisti-lo tocando no ícone do IGTV. Ao fim, você será redirecionado novamente ao Instagram.

O aplicativo do IGTV foi lançado em junho de 2018 como um YouTube para vídeos gravados na vertical. O espaço é reservado a conteúdos mais longos do que um minuto (tempo limite no Instagram).

O Instagram busca dar mais destaque ao IGTV de diversas maneiras, visando aumentar o número de visualizações de conteúdos publicamos na plataforma vertical. Ele já ganhou espaço na aba “Explorar” e nos Stories, além de oferecer a possibilidade de incorporação de vídeos em sites – assim como faz o YouTube há anos.

No IGTV, os usuários podem publicar vídeos com duração de até 10 minutos. Contas com muitos seguidores, de marcas ou personalidades influentes, podem publicar vídeos maiores, com até uma hora.

Now, you can preview IGTV videos in your feed. When there's a new video from someone you follow, you can tap from your feed to watch the full video in IGTV. (👋 @HannahStocking) pic.twitter.com/tkYSchB7E8 — Instagram (@instagram) February 7, 2019

Desafiar o modo de filmagem na horizontal tem sido um dos entraves para o crescimento do IGTV. De acordo com a consultoria App Annie, o aplicativo não figura entre os principais downloads das lojas de aplicativos para celulares, como fazem os demais apps do Facebook, ou mesmo o próprio YouTube.

Consultado, o Instagram informou a EXAME que não é preciso der o aplicativo do IGTV instalado no smartphone, tudo pode ser feito somente com o app do Instagram.

Com o novo recurso de visualização, a empresa pode finalmente fazer sua plataforma vertical a decolar.