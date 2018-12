Instagram inclui contagem regressiva e indicações musicais no Stories

São Paulo – Uma atualização do Instagram lançada hoje (18) traz boas novidades para os adeptos dos Stories. Agora, os usuários do recurso do aplicativo poderão compartilhar recomendações de músicas, fixar enquetes em vídeos ao vivo (as “lives”) e incluir uma contagem regressiva na tela.

As novas funcionalidades são, na verdade, novas opções de “stickers”, que os usuários podem fixar nos próprios Stories. Com o update, os stickers de pergunta e resposta podem ser respondidos com recomendações de música, reproduzidas assim que o dono da conta tocar sobre a imagem. Será possível responder a indicação com uma mensagem ou compartilhar a música recomendada em uma nova história.

Os stickers de perguntas também foram atualizados e não ficarão mais “perdidos” entre as interações dos seguidores durante uma transmissão ao vivo. As perguntas poderão ser fixadas na tela pelo usuário que estiver fazendo a live. Ele também conseguirá compartilhar fotos e vídeos diretamente do rolo da câmera durante a transmissão.

Outra funcionalidade presente na atualização é a contagem regressiva. O sticker do cronômetro poderá ser configurado pelo usuário e permanecerá disponível para utilização nos recursos do Stories até ser zerado. Quem a visualizar também poderá acompanhar a contagem ou compartilhá-la enquanto ela estiver ativa.

A atualização deve chegar a partir desta terça-feira para Android e iOS.