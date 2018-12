Instagram ganha recurso de mensagem de voz no Direct

São Paulo — Alguns meses depois de iniciar os testes, o Instagram começou a receber, nesta segunda-feira (10), um novo recurso de mensagens de voz no Direct. A novidade foi disponibilizada globalmente e deve chegar a aparelhos com Android e iOS dentro dos próximos dias, como de costume.

Com a função, é possível enviar áudios de até um minuto mantendo pressionado o botão com um ícone de microfone. As mensagens de voz não desaparecem. O recurso deve funcionar como um bom complemento para o Direct, que ganhou em junho um recurso de chamadas em vídeo e também permite enviar fotos, vídeos e GIFs.

A nova funcionalidade aproxima o Instagram do WhatsApp e do Messenger, dois apps que também fazem parte do Facebook. Seu apelo, no entanto, ainda é diferente de ambos: mais do que para compartilhar posts da rede social diretamente com amigos, o Direct é uma solução usada também por pequenas e médias empresas para interagir com clientes.

Uma pesquisa recente da Ipsos, divulgada recentemente em reportagem de EXAME, revelou que 72% das PMEs veem na ferramenta uma maneira fácil de interagir com os consumidores. Com o Messenger, a relação já é diferente, visto que a plataforma é mais complexa e dá, por exemplo, suporte ao uso de bots. Por isso, a redundância de recursos faz até sentido.

De toda forma, a adição de mensagens de voz também reforça o Instagram caso a empresa decida eventualmente entrar de vez acirrado mercado de de apps de mensagem. Por ora, ainda que seja útil para marcas (e usuários), o Direct não parece ser exatamente o foco da plataforma, que ainda tem sua receita vinda majoritariamente de anúncios no feed e no Stories.