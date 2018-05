Instagram ganha recurso contra bullying

São Paulo – O Instagram agora combate o bullying nos comentários com um filtro automático que é ativado por padrão no seu aplicativo para smartphones Android e iPhones. Usuários que escreverem palavras com teor ofensivo, como ataques à aparência física ou caráter, terão seus comentários ocultados.

De acordo com a empresa, a medida visa o bem-estar dos usuários e deve beneficiar, em especial, figuras públicas e jovens.

“Proteger os membros mais jovens de nossa comunidade é crucial para ajudá-los a se sentirem confortáveis para expressar quem são e as coisas com as quais se importam”, afirmou, em nota, um porta-voz do Instagram.

O filtro de comentários ofensivos pode ser desligado na central de ajuda do Instagram.

Recentemente, o aplicativo ganhou um recurso que permite a exportação de dados pessoais e fotos.