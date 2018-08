Instagram ganha novos recursos no Android e no iPhone

São Paulo – O aplicativo do Instagram ganhará novos recursos nas suas versões para Android e iPhone. As novidades ajudam a usuários com grande número de seguidores a melhorar a segurança da sua conta.

A primeira novidade anunciada pela empresa nesta terça-feira (28) é a função “Sobre esta conta”, que aparecerá no perfil de pessoas que tenham muitos seguidores para que marcas ou agências possam verificar a autenticidade do do perfil, anúncios veiculados e trocas de nome de usuário. A função estará disponível a partir de outubro.

–

Outra novidade é um formulário que poderá ser preenchido pelos usuários interessados em ter suas contas verificadas com selo de autenticidade–mas é preciso também ter um grande número de seguidores para ser elegível. A solicitação de verificação poderá ser feita no menu de configurações da sua conta.

O terceiro recurso é para aumentar a segurança dos perfis dos usuários do Instagram. Agora, o aplicativo tem suporte à autenticação em dois fatores por meio do Google Authenticator e do DUO Mobile. A ideia é que você possa fazer login normalmente, usando sua senha, mas também inserir o código que aparece nesses apps de segurança. Desse modo, se sua senha vazar ou for interceptada por um hacker, ficará mais difícil de a sua conta ser roubada

.

“Nossa missão é te aproximar das pessoas e coisas que ama e isso só poderá acontecer se o Instagram for um lugar seguro. Para mim, como CTO do Instagram, é extremamente importante manter pessoas com más intenções longe da plataforma. Isso significa garantir que as pessoas que você segue e as contas com as quais interage são quem elas dizem ser e barrar os indivíduos mal-intencionados antes que causem quaisquer danos”, disse, em nota, Mike Krieger, chefe de tecnologia e cofundador do Instagram.