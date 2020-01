Instagram ganha novos efeitos no Boomerang

São Paulo – Usuários do Instagram estão ganhando três novos efeitos para serem utilizados em fotos publicadas no Stories em formato de Boomerang. A atualização faz parte dos estratégias da empresa americana para não perder terreno para o TikTok, aplicativo chinês que vem ganhando destaque nos últimos meses.

De acordo com o TechCrunch, os efeitos que chegam à plataforma são chamados de “Echo, “SloMo” e “Duo” e permitem, respectivamente, borrar, desacelerar ou aumentar a velocidade de reprodução de algum vídeo. A rede social também está implementando uma ferramenta de corte que para editar o tamanho dos vídeos.

A tendência é de que o aplicativo seja atualizado de forma gradual nos mercados em que a companhia atua. Para usar os feitos basta gravar um vídeo normalmente utilizando o Boomerang e, antes de postá-lo, selecionar um dos novos ícones que aparecem na tela, como indica a imagem abaixo.

–

Depois de anos rivalizando contra o Snapchat, que inclusive já conta com alguns desses efeitos, a rede social comandada por Mark Zuckerberg agora enfrenta a concorrência do TikTok. Lançado em setembro de 2016, o player chinês terminou o ano passado com cerca de 800 milhões de usuários e vem incomodando o conglomerado americano.