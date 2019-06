Instagram enfrenta problemas e fica fora do ar no Brasil

A rede social Instagram está passando por problemas de instabilidade na noite desta quinta-feira (13). No Twitter, usuários começaram a relatar problemas na plataforma a partir das 18h30 ao se depararem com erros que indicavam que era impossível atualizar o feed do aplicativo ou publicar novas imagens e vídeos.

De acordo com o site DownDetector, o problema também foi identificado para usuários de outros países além do Brasil. Internautas dos Estados Unidos e da Europa relataram dificuldades ao usar a rede social. Além disso, a falha afeta tanto dispositivos Android como produtos da Apple, que usam o sistema operacional iOS.

O Instagram ainda não se posicionou sobre o caso.