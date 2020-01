Instagram começa a testar chat em sua versão web

São Paulo – O Instagram pode em breve permitir que seus usuários enviem mensagens utilizando a versão web da rede social de fotos e vídeos. De acordo com o The Verge, a novidade está em fase de testes pela companhia americana.

Por enquanto, apenas alguns internautas selecionados estão tendo acesso ao recurso e não há previsão de quando a função estará disponível. A companhia comandada por Mark Zuckeberg limitou-se a dizer ao site que a novidade vai ajudar as pessoas a “estarem em contato com quem elas gostam”.

Deixando o romantismo de lado, vale lembrar que o recurso pode ser útil para quem utiliza a plataforma de forma profissional, como empresas e influenciadores digitais. É muito mais fácil e rápido digitar em um notebook do que em um celular.

Em entrevista ao The New York Times, no ano passado, Zuckerberg já tinha dado pistas de que estava cogitando integrar um chat em na versão web da rede social. O executivo afirmou que “mensagens privadas, grupos e os Stories” eram as “três áreas que mais cresciam na comunicação online”.

O fundador do Facebook também afirmou ter planos para permitir a integração, via chat, de suas redes sociais com o aplicativo de mensagens WhatsApp.