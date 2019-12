Instagram agora vai informar se a sua legenda é ofensiva

São Paulo – Uma nova atualização quer impedir a publicação de fotos com legendas com ofensas no Instagram. Anunciado nesta terça-feira (17), o update traz uma ferramenta de inteligência artificial capaz de identificar e avisar o usuário que estiver publicando um texto potencialmente ofensivo.

Disponível inicialmente somente em alguns países, já que o recurso só deve desembarcar no mundo inteiro nos próximos meses, o recurso é uma extensão das práticas adotadas pela rede social meses atrás para impedir comentários ofensivos na plataforma. Agora, nem mesmo legendas de fotos poderão conter palavras que possam ofender alguém.

A companhia não informou como o recurso vai funcionar. A previsão é de que um algoritmo identifique, a partir de um banco de dados de palavras, vocábulos inaceitáveis.

O plano está longe de ser infalível. Por mais inteligente que a ferramenta de censura seja, ela dificilmente vai conseguir impedir um usuário que realmente queira postar algo. Seria preciso pensar em diferentes variações gramaticais de uma só palavra.

O objetivo é didático. Ao identificar algo ofensivo em uma legenda, o Instagram vai notificar o usuário. A esperança é de que, no futuro, ele pense duas vezes antes de escrever algo semelhante. Ao menos na rede social.