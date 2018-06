Instagram agora permite compartilhar imagens de amigos–mas há um porém

São Paulo – O Instagram anunciou que vai permitir o compartilhamento de publicações dos seus amigos no Stories, área de imagens que somem em 24h. O recurso era um dos mais pedidos pelos usuários do aplicativo.

O porém que vem com essa novidade é que você só poderá compartilhar fotos e vídeos alheios se–e somente se–seu perfil estiver marcado neles.

O que muda agora é que você receberá uma notificação no campo de mensagens do Instagram, chamado Direct, e poderá não só ver, mas também compartilhar a imagem na qual seu perfil foi marcado.

As imagens dos seus amigos que você escolher publicar no seu Instagram Stories aparecerão de forma de diferente de uma publicação original. Seria como se elas fossem adesivos virtuais sobre um fundo de cor sólida. Isso permite tanto diferenciar uma publicação original de uma alheia quanto a personalização com os vários recursos que aplicativo oferece.

O novo recurso está disponível na versão mais recente do app do Instagram para iPhones e smartphones com sistema Android.