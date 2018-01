Instagram agora mostra quando você esteve online pela última vez

São Paulo – O Instagram passou a mostrar quando você esteve online pela última vez no aplicativo. A informação pode ser vista na aba de mensagens, chamada Direct.

Somente pessoas com as quais você segue ou já conversou no app poderão ver quando você o acessou.

O Instagram pode estar apenas testando essa novidade com alguns usuários, mas foi possível verificar a existência e funcionamento do recurso nos testes da redação e há relatos também no site de tecnologia americano The Verge. A função foi encontrada tanto em smartphones com sistema Android quanto nos iPhones.

Como desativar

Se você quiser manter sua privacidade no Instagram, há como desativar o recurso de exibição de acesso. Nas configurações do app, procure pela opção “Mostrar status de atividade” e desligue-o.