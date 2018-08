InstaCarro lança rede de parceiros para expandir atuação no Brasil

Disposta a ampliar sua participação no mercado nacional, a InstaCarro, startup de compra e venda de carros, lançou um novo programa de parcerias para agilizar a compra de automóveis no país.

A ideia é se aproximar de empresas parceiras para facilitar a inspeção em outras regiões. Apenas na capital paulista, a startup já possui 10 parceiros em sua rede de canais. A meta é atingir 50 empresas em todo o estado de São Paulo até o fim de 2018.

Neste primeiro momento, o projeto vai atender cidades do interior do estado, como Ribeirão Preto e Campinas, e algumas capitais, como Belo Horizonte (MG).Os parceiros selecionados ajudarão a aumentar as vendas de carros pela plataforma da InstaCarro. Eles serão responsáveis pela inspeção dos veículos nas regiões e, depois, por todo o trâmite necessário.

O automóvel vai a leilão entre as lojas cadastradas no site e a venda é concluída quando o vendedor concordar com o valor. “Com a rede de parceiros, conseguimos expandir o nosso negócio de forma escalável para outras regiões, como o interior paulista. Com estratégia e planejamento, podemos ter uma capilaridade maior em todo o território nacional”, afirma Luca Cafici, CEO e Fundador da InstaCarro.