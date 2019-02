Inovadora de novo, Nokia anuncia smartphone com cinco câmeras

São Paulo – O Nokia 9 Pureview é o mais novo lançamento da Nokia. Apresentado no Mobile World Congress, maior evento de celulares do mundo, realizado em Barcelona, o smartphone conta com cinco câmeras que atuam em conjunto para gerar imagens com fidelidade de cores e boa qualidade geral, segundo a empresa.

São 5 sensores de 12 megapixels com abertura de f/1.8, sendo três deles monocromáticos e dois deles em cores. Para fotógrafos, a boa notícia é que o aparelho tem a capacidade de fotografar em RAW, um formato bruto que permite liberdade de edição de cores.

O Nokia 9 Pureview tem processador Snapdragon 845 e, por ser um chip topo de linha do ano passado, ele fica devendo em termos de performance. Segundo análise do site de tecnologia The Verge, o dispositivo leva cerca de 10 segundos para terminar o pós-processamento de imagens que é feito logo que você captura uma foto com as cinco câmeras. Por outro lado, vale considerar que o tamanho de imagens em RAW é maior do que o de arquivos em formato JPEG, no qual fotografias normalmente são registradas.

Design

O visual do smartphone é mais parecido com os do ano passado do que os atuais lançamentos de ponta. Ele não tem câmera frontal na tela, como o Samsung Galaxy S10, nem display dobrável, como o Huawei Mate X. Em vez disso, a Nokia optou por um visual com tela que aproveita bem a parte frontal, mas que se mantém conservador, mais parecido com o Galaxy S9. Sua resolução é 2K.

Ainda assim, uma tecnologia que fez falta à maioria dos lançamentos do ano passado está presente no Nokia 9 Pureview: sensor de impressões digitais embutido na tela. Isso permitiu que a marca colocasse uma tela ampla no produto, todas as cinco câmeras, flash e detector de foco na traseira, sem precisar acomodar um leitor biométrico abaixo disso tudo.

Para desbloqueio de tela, o dispositivo também conta com reconhecimento facial, utilizando uma tecnologia proprietária da Nokia.

Se você está se perguntando se há entrada para fone de ouvido convecional nesse produto, más notícias. A Nokia não deixou o componente ali. O jeito é utilizar adaptador para USB Type-C ou fones Bluetooth.

Configuração

Além do processador Snapdragon 845, da Qualcomm, o Nokia 9 tem 6 GB de RAM, 128 GB de espaço na memória (sem possibilidade de expansão) e bateria de 3.320 mAh. A câmera frontal do dispositivo tem sensor de 20 megapixels com flash LED duplo.

O sistema Android chega no produto na versão Pie, a mais recente do Google, e a personalização de interface é leve, deixando o software com aspecto similar ao qual foi concebido.

Veja o vídeo de divulgação do Nokia 9 Pureview a seguir.