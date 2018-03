Incêndio de telefone celular causa atraso em voo no Canadá

Toronto – Um voo da companhia aérea canadense Air Canada entre Toronto e Vancouver atrasou mais de duas horas nesta quinta-feira devido ao incêndio do telefone celular de um passageiro que necessitou da intervenção dos bombeiros.

O incidente aconteceu quando o avião, um Boeing 787-9 com 266 passageiros a bordo, se preparava para decolar do aeroporto internacional de Toronto com destino à cidade canadense de Vancouver.

A companhia aérea afirmou em comunicado que o telefone celular se incendiou de forma inesperada causando queimaduras em seu proprietário, mas sem provocar danos à aeronave.

O dono do celular teve que receber tratamento para queimaduras em uma mão em um hospital de Toronto.

A Air Canada afirmou que o incêndio foi “imediatamente extinto” pelo pessoal da aeronave, mas um vídeo de um dos passageiros divulgado na internet mostra vários bombeiros no interior da aeronave.

Por sua parte, a polícia afirmou posteriormente que o telefone que se incendiou era da marca sul-coreana LG.