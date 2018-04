Imagens vazadas mostram visual de suposto novo iPhone

São Paulo – Novas imagens que teriam vazado da linha de produção mostram o visual do suposto novo iPhone SE 2, sucessor da versão mais barata do smartphone da Apple, que foi lançada em 2016.

Com preço abaixo dos aparelhos com o novo padrão de design, a linha SE segue apenas com o sensor de impressões digitais chamado Touch ID como método de desbloqueio de tela, enquanto o iPhone X usa uma tecnologia de reconhecimento facial com projeção tridimensional.

As imagens do suposto produto foram publicadas em uma rede social na China e replicada por diversos sites de tecnologia americanos.

Enquanto o sucessor do iPhone X deve chegar ao mercado global apenas no segundo semestre deste ano–provavelmente em setembro–, esse produto chamado de iPhone SE 2 (um nome não confirmado pela Apple) pode chegar ainda no primeiro semestre, como aconteceu com seu antecessor.

A Apple não comentou o caso publicamente.