Imagem vazada mostra design final do Galaxy S10

São Paulo — As imagens do Galaxy S10, o novo smartphone Android topo de linha da Samsung e principal aposta contra o iPhone, já surgiram na internet algumas vezes — de forma não oficial — algumas vezes nos últimos meses. Agora, o site 91 mobiles divulgou o que seria o design final do aparelho, que será lançado em Nova York, em 20 de fevereiro. Assim como o rival da Apple, ele chegará em três versões.

A nova imagem mostra o visual do smartphone Galaxy S10 Plus, que será a versão maior do produto, equivalente ao atual Galaxy S9 Plus.

O aparelho deve chegar com três câmeras, assim como o Huawei P20 Pro, campeão de 2018 no ranking do site especializado em fotografia mobile DxOMark. A tela puxa a tendência de 2019: câmera no display. A medida, assim como o recorte do iPhone (chamado internacionalmente de “notch”), é em prol de uma tela maior sem aumentar as dimensões do produto. O conceito é chamado Infinity-o e foi inicialmente apresentado no modelo Galaxy A8s, ainda não vendido no Brasil.

Por dentro, o smartphone deve vir com o processador Snapdragon 855 (mas, no Brasil, ele deve ter processador Samsung Exynos), 6 GB de RAM e até 1 terabyte (1024 GB) de espaço na memória.

O Galaxy S10 será a principal aposta no segmento topo de linha no primeiro semestre de 2019. Em meados de agosto, a companhia deverá substituí-lo pelo Galaxy Note 10, como faz anualmente.

A Samsung manteve a liderança no mercado de smartphones global no ano passado, de acordo com dados da consultoria Canalys. No entanto, a companhia avisou que terá desaceleração de ganhos em 2019.