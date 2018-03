iMac Pro chega ao Brasil com preços entre R$ 38 mil e R$ 96 mil

São Paulo – Três meses após ser colocado à venda nos Estados Unidos, o iMac Pro, supercomputador da Apple, finalmente chegou ao mercado brasileiro.

Voltado para uso profissional, o produto impressiona tanto por sua potência quanto por seus preços – que partem de 38 mil reais em suas configurações mais básicas, e chegam a impressionantes R$ 96 mil, em sua versão mais avançada.

No primeiro caso, o produto possui processador Intel Xeon W com octa-core de 3,2 GHz, 32 GB de memória RAM DDR4, SSD de 1 TB e placa gráfica de 8 GB Radeon Pro Vega 56.

Já quem optar pelas configurações mais avançadas pode selecionar suas preferências item a item no site da Apple – e ver, assim, os valores aumentarem.

Na versão mais completa, o PC possui processador Intel Xeon W de até 18 núcleos, 128 GB de RAM, 4 TB de armazenamento e chip gráfico de 16 GB, além de acessórios e programas de edição pré-instalados.

Qualquer que seja a escolha do consumidor, o aparelho vem com uma tela Retina 5K, de 27 polegadas. Quem puder comprar o produto à vista tem direito a desconto de 10% no site da empresa.

Vale lembrar que, nos Estados Unidos, o produto parte de cerca de 5 mil dólares (cerca de 16,5 mil reais), e chega a 17 mil dólares (aproximadamente 56 mil reais) em sua versão mais completa.

Aqui, você pode conferir mais detalhes sobre a customização do iMac Pro.