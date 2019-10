iFood fará entregas utilizando robôs em 2020

São Paulo – Não se assuste se você receber a sua comida das “mãos” de um robô quando realizar um pedido pelo iFood em 2020. O aplicativo de delivery controlado pela Movile está trabalhando para permitir que as entregas de refeições sejam feitas por esses assistentes robóticos já no próximo ano.

Em formato de veículo e alimentado por energia elétrica, o novo entregador tem capacidade de transportar até 30 quilos. O robô será usado na primeira e na última etapa do processo e vai funcionar apenas em ambientes controlados, como condomínios e shoppings. Esses estabelecimentos vão precisar contar com centrais dedicadas da companhia.

A operadora de shoppings centers Aliansce Sonae será a primeira empresa do ramo a operar com a nova tecnologia que utiliza inteligência artificial. A expectativa é de que os robôs estejam presentes nos shoppings D.Pedro Shopping, em Campinas (SP), e Leblon, no Rio de Janeiro.

O plano do iFood é otimizar o trabalho dos entregadores com a estratégia. Será função dos robôs buscar refeições dos restaurantes localizados em ambientes fechados até os motoristas e os pedidos de motoristas até consumidores localizados dentro de condomínios, por exemplo.

Mais conhecido serviço de delivery de refeições por aplicativo do País, o iFood realiza mais 21,5 milhões entregas de pedidos por mês no País e conta com 116 mil restaurantes e 83 mil entregadores.