IBM lança novo sistema de previsão do tempo com cobertura mundial

Londres — A IBM anunciou nesta quinta-feira (14) que lançará um novo sistema de meteorologia capaz de prever condições do tempo com até 12 horas de antecedência e cobrir partes do mundo que não possuíam acesso a dados detalhados.

A demanda por previsões meteorológicas muito precisas e mais rápidas aumentou à medida que as condições mais extremas do clima aumentam com o aquecimento global e à medida que cresce o percentual de utilização de energias renováveis, mais dependentes de fatores como chuva e vento.

O sistema, conhecido como IBM GRAF – Sistema Global de Previsão Atmosférica de Alta Resolução – será executado em um supercomputador e fornecerá previsões de qualidade mais detalhadas.

Anteriormente, esse tipo de previsão estava disponível apenas nos Estados Unidos, Japão e em alguns países da Europa Ocidental.

O novo sistema fornecerá dados para cobrir o mundo, incluindo Ásia, África e América do Sul, algumas das regiões mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas, informou a empresa.

“As previsões aprimoradas podem ser revolucionárias para algumas áreas do mundo, como para um agricultor rural na Índia ou no Quênia”, disse Cameron Clayton, chefe da The Weather Company, subsidiária da IBM.

“Se você nunca teve acesso a dados climáticos de alta resolução, agora poderá prever tempestades antes que se aproximem de seus campos, e pode planejar melhor o plantio ou a colheita”, acrescentou.